Коммунальная катастрофа

На фоне коммунальных аварий во многих городах РФ следственные органы провели первые задержания. В подмосковном Подольске отвечать согласно Уголовному кодексу будут замглавы администрации города, а также гендиректор и начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».
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