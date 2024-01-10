Коммунальная катастрофа

На фоне коммунальных аварий во многих городах РФ следственные органы провели первые задержания. В подмосковном Подольске отвечать согласно Уголовному кодексу будут замглавы администрации города, а также гендиректор и начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».