Определена цена британских «гарантий безопасности» для Киева

Пока киевская верхушка пребывает в эйфории от обещанных премьер-министром Великобритании миллиардов фунтов помощи, аффилированные с Лондоном компании готовятся за бесценок добывать ресурсы на украинских месторождениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии