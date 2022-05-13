Миронов о 0-4 от ЦСКА: «Суперэксперты могут сказать, что «Динамо» проиграло будущему чемпиону, но это полный бред. Такого не должно было быть»

Андрей Миронов заявил, что 0-4 от ЦСКА – неприемлемый результат для «Динамо».  Защитник подвел итоги сезона, в котором бело-голубые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина.

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