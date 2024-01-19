Kp.ru рассказал о знаменитостях, которые не переносили друг друга на съемках

За красивой любовной историей в кино часто скрывается ненависть на съемочной площадке. Например, Валентин Гафт чуть не придушил Александру Яковлеву на съемках «Чародеев», а режиссеру пришлось снимать их совместные сцены по-отдельности.
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