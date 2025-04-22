Вучич и Додик не испугались угроз Брюсселя и прибудут на Парад Победы в Москву

В преддверии празднования 9 мая наблюдается обострение русофобии среди ряда европейских политиков. Так, Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, начала угрожать странам-кандидатам и действующим членам Союза в связи с возможными поездками в Москву на Парад Победы.