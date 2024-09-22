Суд назначил агрессивному безбилетнику метро 3 года лишения свободы условно

Василий Баранов

Это есть приглашение почти безнаказанно бить и убивать государственных и не государственных служащих, которые находятся при выполнении служебных обязанностей.... . А суд? Разве это суд? А кто возместит вред здоровью женщины контролёра? А кто возместит материальный ущерб женщине? А кто заплатит больничный женщине? А кто оплатит страховку женщине за несчастный случай на производстве? Это что? Государство всё должно возмещать? То есть народ? Что это за законы? Что это за власть?