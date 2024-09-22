Перовский районный суд Москвы приговорил пассажира-безбилетника к трём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за нападение на контролера метро.
Суд назначил агрессивному безбилетнику метро 3 года лишения свободы условно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Bogdan Stupin
Ну, просто жуть, какая нечеловеческая жестокость! Целых три года условного наказания за какое-то мелкое хамство пополам с наглостью. Опять рассердили гинеколога Урсулу...
Ответить
11 час.
Василий Баранов
Это есть приглашение почти безнаказанно бить и убивать государственных и не государственных служащих, которые находятся при выполнении служебных обязанностей.... . А суд? Разве это суд? А кто возместит вред здоровью женщины контролёра? А кто возместит материальный ущерб женщине? А кто заплатит больничный женщине? А кто оплатит страховку женщине за несчастный случай на производстве? Это что? Государство всё должно возмещать? То есть народ? Что это за законы? Что это за власть?
Ответить
11 час.
Alex Zim
Суды смеются нам в лицо и демонстративно не судят мигрантов по УК РФ
Ответить
9 час.
Свежие комментарии