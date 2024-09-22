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Суд назначил агрессивному безбилетнику метро 3 года лишения свободы условно

Перовский районный суд Москвы приговорил пассажира-безбилетника к трём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за нападение на контролера метро.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
Ну, просто жуть, какая нечеловеческая жестокость! Целых три года условного наказания за какое-то мелкое хамство пополам с наглостью. Опять рассердили гинеколога Урсулу...
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11 час.
Василий Баранов
Это есть приглашение почти безнаказанно  бить и убивать государственных и не государственных служащих, которые находятся при выполнении служебных обязанностей.... . А суд? Разве это суд? А кто возместит вред здоровью женщины контролёра? А кто возместит материальный ущерб женщине?  А кто заплатит больничный женщине? А кто оплатит страховку женщине за несчастный случай на производстве? Это что? Государство всё должно возмещать? То есть народ? Что это за законы? Что это за власть?
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11 час.
Alex Zim
Суды смеются нам в лицо и демонстративно не судят мигрантов по УК РФ
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9 час.

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