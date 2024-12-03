На Балаковской АЭС начался завершающий цикл испытаний "топлива будущего"

"Росатом" успешно завершает второй этап испытаний уран-плутониевого топливаВ телеграм-канале "Росатома" появилось сообщение, что на Балаковской атомной станции, расположенной в Саратовской области, начался третий цикл эксплуатации уран-плутониевого РЕМИКС-топлива.
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