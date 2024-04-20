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Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» в воскресенье

Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» в воскресенье

В воскресенье «Ливерпуль» встретится на выезде с «Фулхэмом». Матчи «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», «Брайтон» – «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» перенесены на середину мая из-за участия «горожан», «синих» и «красных дьяволов» в 1/2 финала Кубка Англии.

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