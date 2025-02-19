«Дьявольский каток» на трассе в Северной Осетии — как спасаются водители?

В начале текущей недели на Северную Осетию обрушилась непогода: во вторник 17 февраля в республике было объявлено чрезвычайное положение из-за мокрого снега, сильного ветра и гололедицы, ввиду чего пришлось даже закрыть Военно-Грузинскую дорогу для больших грузовиков.