Итоги 5 суток ударов России: В Киеве - грызня. Дальше больше?

Пять суток массированных ударов по Киеву и области. В Киеве началась грызня. Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко оценил масштаб разрушений, рассказал о пустеющих полках супермаркетов и объяснил, почему нынешняя кампания принципиально отличается от прошлогодней.