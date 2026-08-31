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Царьград

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Итоги 5 суток ударов России: В Киеве - грызня. Дальше больше?

Итоги 5 суток ударов России: В Киеве - грызня. Дальше больше?

Пять суток массированных ударов по Киеву и области. В Киеве началась грызня. Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко оценил масштаб разрушений, рассказал о пустеющих полках супермаркетов и объяснил, почему нынешняя кампания принципиально отличается от прошлогодней.

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