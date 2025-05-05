Российские войска нанесли серию ударов по аэродрому Конотопа, используемому для атак на регионы РФ с помощью реактивных дронов В ночь на 5 мая нанесены удары по целям в ряде украинских регионов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Российские войска нанесли серию ударов по аэродрому Конотопа, используемому для атак на регионы РФ с помощью реактивных дронов В ночь на 5 мая нанесены удары по целям в ряде украинских регионов.
Свежие комментарии