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Миллионы — семьям! Места — рабочим! — Путин раскрыл новые проекты по развитию Дальнего Востока

Миллионы — семьям! Места — рабочим! — Путин раскрыл новые проекты по развитию Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал о новых этапах развития Дальнего Востока и Арктики.

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