В Белом доме обвинили Зеленского в желании продолжать конфликт ради удержания власти

У президента Украины Владимира Зеленского нет мотивации заключать мир. Об этом заявили в Белом доме. Американская администрация обвинила украинского лидера в том, что тот желает продолжать конфликт, чтобы удержаться у власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии