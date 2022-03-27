Джонатан Мотли может вернуться в состав «Локомотива-Кубань» в матче против УНИКСа

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Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли, пропустивший больше двух месяцев из-за травмы плеча, может вернуться в составе краснодарской команды в сегодняшнем домашнем матче Лиги ВТБ против УНИКСа.