Трюдо пришлось прервать ужин в ресторане из-за пропалестинских протестов

Премьер-министру Канады Джастину Трюдо вынужденно вынужденно пришлось прервать ужин в одном из ванкуверских ресторанов, когда около заведения собрались порядка 250 демонстрантов, потребовавших от местных властей более активно лоббировать прекращение огня в Газе.
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