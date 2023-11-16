Трюдо пришлось прервать ужин в ресторане из-за пропалестинских протестов

Премьер-министру Канады Джастину Трюдо вынужденно вынужденно пришлось прервать ужин в одном из ванкуверских ресторанов, когда около заведения собрались порядка 250 демонстрантов, потребовавших от местных властей более активно лоббировать прекращение огня в Газе.