Новый скандал вокруг Мбаппе, «Барса» отбирает iPhone у Хави, «Сокол» ищет таролога на 300+ тысяч в месяц, Менди судится с «Ман Сити», Овечкина наигрывают на правом фланге и другие новости

1. В Лиге наций Франция в меньшинстве выстояла в Бельгии (2:1), Германия одолела Нидерланды (1:0), Италия разгромила Израиль (4:1).
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