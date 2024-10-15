Новый скандал вокруг Мбаппе, «Барса» отбирает iPhone у Хави, «Сокол» ищет таролога на 300+ тысяч в месяц, Менди судится с «Ман Сити», Овечкина наигрывают на правом фланге и другие новости

Ох какой же смешной ротенберг) как же он не хочет отвечать на неудобные вопросы)) про Никиту Серебрякова)

кто же наврал ротенбергу что у него хорошее ЧЮ? наверняка А. Медведев

Максим Комаров

Теперь понятно, почему Томаш Амарал взлетел из скаутов Бенфики сразу в кресло главного по распилам ФКСМ. Коррупция, фальсификация и налоговое мошенничество - вот резюме, с которым в этот клуб принимают с распростертыми объятиями! Ну, или с уголовными делами за хулиганку и барыжничество. В анамнезе.