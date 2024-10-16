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Спички - не игрушка

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Северокорейские «ихтамнеты»: названо место, где могут сражаться с ВСУ бойцы из КНДР

Сплошные плюсы для России Как удачно совпало: президент России Владимир Путин внес на ратификацию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую, а гражданин Украины Зеленский заявил, что «КНДР активно включается в войну на стороне РФ».

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