Девятиклассник на мотоцикле насмерть сбил девочку на переходе в Сибири

Девятиклассник на мотоцикле насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в Красноярском крае. Об этом 16 сентября рассказал Telegram-канал «112».
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