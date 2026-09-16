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ИА Регнум

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Девятиклассник на мотоцикле насмерть сбил девочку на переходе в Сибири

Девятиклассник на мотоцикле насмерть сбил девочку на переходе в Сибири

Девятиклассник на мотоцикле насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в Красноярском крае. Об этом 16 сентября рассказал Telegram-канал «112».

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