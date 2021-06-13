Подросток сломал светофор в Нур-Султане.

За данное правонарушение понес ответственность законный представитель несовершеннолетнего. Подросток сломал пешеходный светофор на одной из улиц столицы и был задержан сотрудниками полиции после обращения граждан по факту совершения хулиганства.
За данное правонарушение понес ответственность законный представитель несовершеннолетнего. Подросток сломал пешеходный светофор на одной из улиц столицы и был задержан сотрудниками полиции после обращения граждан по факту совершения хулиганства.
Свежие комментарии