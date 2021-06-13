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Подросток сломал светофор в Нур-Султане.

Подросток сломал светофор в Нур-Султане.

За данное правонарушение понес ответственность законный представитель несовершеннолетнего. Подросток сломал пешеходный светофор на одной из улиц столицы и был задержан сотрудниками полиции после обращения граждан по факту совершения хулиганства.

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