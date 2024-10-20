КШМ нового поколения: проект GDLS Stryker MCOTM

Компания General Dynamics представила проект перспективной машины управления Stryker MCOTM. Это изделие должно одновременно выполнять функции командно-штабной машины, командного пункта подразделения и станции управления беспилотной техникой.
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