A sucker is fate: Zelensky's office said that it was impossible to negotiate with Lukashenko

Advisor to the head of the office of the President of Ukraine Mikhail Podolyak said that it is impossible to agree with the President of Belarus Alexander Lukashenko.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым