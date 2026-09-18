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The Eurasia Daily news agency

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A sucker is fate: Zelensky's office said that it was impossible to negotiate with Lukashenko

A sucker is fate: Zelensky's office said that it was impossible to negotiate with Lukashenko

Advisor to the head of the office of the President of Ukraine Mikhail Podolyak said that it is impossible to agree with the President of Belarus Alexander Lukashenko.

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