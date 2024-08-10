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Госдума одобрила в первом чтении проект об ограничении сбора кедрового ореха

Госдума одобрила в первом чтении проект об ограничении сбора кедрового ореха

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха для борьбы с его экспортом.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ко6да засевшим в ГосДуре уже вообще нечем заняться, они придумывают &quot;законы об орехах&quot;. Когда в России в полный пост встал вопрос о борьбе с миграцией (а точнее оккупацией России этническими бандами под видом миграции), а определенные на корню купленные думняки упорно саботируют принятие антимигрантских законов, самое время хоть как-то показать свою активность. При таких старанях, скоро они примут закон, подобный присловутому сталинскому &quot;о трех колосках&quot;. С них станется.
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