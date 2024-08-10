Госдума одобрила в первом чтении проект об ограничении сбора кедрового ореха

Константин Самарин

Ко6да засевшим в ГосДуре уже вообще нечем заняться, они придумывают "законы об орехах". Когда в России в полный пост встал вопрос о борьбе с миграцией (а точнее оккупацией России этническими бандами под видом миграции), а определенные на корню купленные думняки упорно саботируют принятие антимигрантских законов, самое время хоть как-то показать свою активность. При таких старанях, скоро они примут закон, подобный присловутому сталинскому "о трех колосках". С них станется.