Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха для борьбы с его экспортом.
Госдума одобрила в первом чтении проект об ограничении сбора кедрового ореха
Комментарии
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Константин Самарин
Ко6да засевшим в ГосДуре уже вообще нечем заняться, они придумывают "законы об орехах". Когда в России в полный пост встал вопрос о борьбе с миграцией (а точнее оккупацией России этническими бандами под видом миграции), а определенные на корню купленные думняки упорно саботируют принятие антимигрантских законов, самое время хоть как-то показать свою активность. При таких старанях, скоро они примут закон, подобный присловутому сталинскому "о трех колосках". С них станется.
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