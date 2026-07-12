⚡️В грузинском городе Телави из-за проливных дождей река Телависхеви вышла из берегов и затопила улицы.
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⚡️В грузинском городе Телави из-за проливных дождей река Телависхеви вышла из берегов и затопила улицы.
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