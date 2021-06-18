wi-fi

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Я давно пользуюсь тряпичными сумками скрутил положил в карман и пошел в магазин , даже имеется еще авоська времен СС...Жизнь без пакетов...
  • Anatoliy Gafarov
    БРЕД !!! Высокотемпературные формы жизни есть !Венера оказалась ...
  • Геннадий Бережнов
    Это и ежу понятно, что у них всё своё, начиная с з\п и патриотизма!Валуев: "Можно сп...

Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Его должны выписать в пятницу

Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Его должны выписать в пятницу

instagram.com/chriseriksen8По данным источника, операция была проведена в четверг, 17 июня. Датские врачи прислушались к мнению международных экспертов и сделали выбор в пользу хирургического вмешательства, а не только лечения медикаментами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх