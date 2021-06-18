Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Его должны выписать в пятницу

instagram.com/chriseriksen8По данным источника, операция была проведена в четверг, 17 июня. Датские врачи прислушались к мнению международных экспертов и сделали выбор в пользу хирургического вмешательства, а не только лечения медикаментами.
instagram.com/chriseriksen8По данным источника, операция была проведена в четверг, 17 июня. Датские врачи прислушались к мнению международных экспертов и сделали выбор в пользу хирургического вмешательства, а не только лечения медикаментами.
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