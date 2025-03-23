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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фундора о следующем сопернике: «Хочу Муртазалиева и Спенса. Еще есть Заяс – обязательный претендент»

«Я хотел бы стать бесспорным чемпионом, как моя сестра. Кто бы ни был следующим соперником, я буду готов.

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