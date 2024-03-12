Эксперты заявили о возможных проблемах в работе азиатских операторов из-за сбоя МТС

Сбой при настройке сети МТС мог сказаться на работе азиатских операторов, сообщили в Qrator Labs. МТС 11 марта ошибочно анонсировал префиксы интернет-маршрутизации BGP от гонконгской точки обмена трафиком HKIX к американскому оператору Level3.
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