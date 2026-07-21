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В РФ разрешили проведение операций с криптовалютой

В РФ разрешили проведение операций с криптовалютой

Платить криптой в России по прежнему нельзя, но инвестировать и использовать ее для внешней торговли — можно, и только через площадки, одобренные ЦБ Госдума утвердила закон о цифровых валютах в России, определяющий правовые аспекты их использования.

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