В РФ разрешили проведение операций с криптовалютой

Платить криптой в России по прежнему нельзя, но инвестировать и использовать ее для внешней торговли — можно, и только через площадки, одобренные ЦБ Госдума утвердила закон о цифровых валютах в России, определяющий правовые аспекты их использования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии