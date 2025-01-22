Китайцы объяснили, почему выбрасывают самый популярный российский продукт

Как удалось выяснить обозревателю aif.ru, магазинам, торгующим русской едой в КНР, пришлось отказаться от одного из самых любимых жителями России продуктов – он залёживается на полках, срок годности истекает, и его приходится выбрасывать.
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