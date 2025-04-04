Маршрут Крестного хода 8 июня проляжет через Отрадное

Префект СВАО Сергей Мельников, управляющий Северо-Восточным Московским викариатством митрополит Звенигородский Арсений и другие официальные лица обсудили вопросы проведения Крестного хода на праздник Святой Троицы.
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