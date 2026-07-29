Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры законодательная инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия .