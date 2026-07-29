Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов

Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов

Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры законодательная инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия .

Вернуться к статье