Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Черный список" Путина скоро придет в движение. Хазин рассказал что ждет вредителей в коридорах власти

"Черный список" Путина скоро придет в движение. Хазин рассказал что ждет вредителей в коридорах власти

Интересная жизнь с Vera Star С того момента как в 2022 году против России была развернута масштабная санкционная кампании, президент России Владимир Путин держит в поле своего зрения деятельность практически всех подчинённых.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
А кто такое Хазин? Он знает что думает Путин?
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2 час.
ПавелЗзаварзин
... Долго записывает...
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2 час.
АМ
Алиса Майская
&quot;Такое&quot; - это Вы, а Хазин - финансовый аналитик, очень серьезный экономист.
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2 час.

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