"Черный список" Путина скоро придет в движение. Хазин рассказал что ждет вредителей в коридорах власти

Интересная жизнь с Vera Star С того момента как в 2022 году против России была развернута масштабная санкционная кампании, президент России Владимир Путин держит в поле своего зрения деятельность практически всех подчинённых.
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