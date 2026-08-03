В Госдуме предупредили о возможных провокациях при проведении выборов

Речь идет о провоцировании конфликтов на участках, подаче массовых жалоб и петиций о вымышленных нарушениях, заявил ПискаревПровокации на думских выборах могут устроить специально обученные за границей «лженаблюдатели», предупредил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.