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Юбилейное супершоу «Легенды Ретро FM» покажут на Первом канале

Юбилейное супершоу «Легенды Ретро FM» покажут на Первом канале

Премьера главного ностальгического музыкального события на главном телеканале страны! предоставлено пресс-службой «Ретро FM»8 января в 18:20 миллионы телезрителей смогут прокатиться на машине времени и стать гостями международного фестиваля «Легенды Ретро FM 2023» благодаря ТВ-версии, которую покажет Первый канал.

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