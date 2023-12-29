Юбилейное супершоу «Легенды Ретро FM» покажут на Первом канале

Премьера главного ностальгического музыкального события на главном телеканале страны! предоставлено пресс-службой «Ретро FM»8 января в 18:20 миллионы телезрителей смогут прокатиться на машине времени и стать гостями международного фестиваля «Легенды Ретро FM 2023» благодаря ТВ-версии, которую покажет Первый канал.