Юбилейное супершоу «Легенды Ретро FM» покажут на Первом канале

Премьера главного ностальгического музыкального события на главном телеканале страны! предоставлено пресс-службой «Ретро FM»8 января в 18:20 миллионы телезрителей смогут прокатиться на машине времени и стать гостями международного фестиваля «Легенды Ретро FM 2023» благодаря ТВ-версии, которую покажет Первый канал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии