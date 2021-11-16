Вооружен и опасен: бомбы и ракеты для ПАК ДА

Опытный образец перспективного российского стратегического бомбардировщика нового поколения должны собрать уже в обозримой перспективе, а именно — к 2023-му.
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