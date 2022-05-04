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10 случаев, когда изобретения убили своих изобретателей

10 случаев, когда изобретения убили своих изобретателей

Сегодня, как и сто лет назад, люди не перестают изобретать что-то новое. Но в прошлом еще не было компьютеров и телефонов, и люди своими силами искали новые способы развития технологий.

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