Калининградцы пожаловались на то, что их заперли в городе ценами на авиабилеты

Старые льготы на перелет отменили в марте, а новые пообещали дать только с 1 мая. Как так вышло?«26 тысяч рублей за билет в один конец: как покинуть Калининград в начале мая» — статья с таким заголовком появилась на портале «Новый Калининград».
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