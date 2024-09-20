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«Получил преданный персонал»: как «меценат» Борис Зимин зарабатывает в Болгарии на украинских беженцах

«Получил преданный персонал»: как «меценат» Борис Зимин зарабатывает в Болгарии на украинских беженцах

Как выяснил RT, предприниматель Борис Зимин* переключился с финансирования российской оппозиции на благотворительную деятельность — размещает в своих отелях в Болгарии беженцев с Украины.

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