Театр абсурда

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Почему противник идет на все, зная, что выиграем мы?

Почему противник идет на все, зная, что выиграем мы?

В чем цель этого провального пути, которому мы не перестаем удивляться? Почему каждый раз они достают из своих закромов последнее, получают один и тот же результат, знают, что этот же результат будет в конце, и все равно, вопреки всему, продолжают,а не заканчивают? Ведь закончить все сейчас и с меньшими потерями кажется гораздо разумнее, нежели закончить потом, но будучи уже высосанными до конца! Этот вопрос, не знаю, как вас, а меня волнует постоянно.

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