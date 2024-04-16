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Цели и задачи украинской бойни

Цели и задачи украинской бойни

Со вздохом витязь вкруг себя Взирает грустными очами. «О поле, поле, кто тебя Усеял мёртвыми костями?» А.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Автор сделал расклад ТИПОВОЙ, но  для нынешней Третьей Мировой СОВСЕМ не подходящий. Мы сейчас находимся в такой ситуации, в которой не находились никогда. Во-первых,  противник России -Украина, является марионеткой, контрагентом Коллективного Запада -мир с  такими крупными прокси-войнами еще не сталкивался. Во-вторых,  главный враг России - США и КоЗА являются отмирающей цивилизацией, авторитет которой падает в мире ежечасно. В-третьих, правящие  элиты Запада распались на отдельные кланы. И в четвертых, мир впервые живет в мыльных пузыях, готовых лопнуть в любой момент.  Воевать Западу нечем, некем и не на что. Проблем у него становится все больше: у США-выборы и как  их исход-гражданская война, у  ЕС - падение экономики, выборы и распад.  В остальном, да, Украина будет воевать до последнего украинца и  украинки, пока  США  не подпишут с Россией мир. И это США сделают раньше, чем  закончатся украинцы.  Потому что украинцам еще предстоит воевать друг с другом в Гражданской войне. В ней они и будут выздоравливать.
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10 час.
М
Мария
Боюсь, что выздоровление украинцев невозможно. Они не курабельны. Сужу по моим родственникам в Киеве. Русские люди, купили автомат Калашникова, чтобы отстреливаться от москалей в случае их прихода. Хотя, учёные, занимающиеся нейролингвистическим программированием, утверждают, что курабельных 50% всё же, их удаётся раззомбировать. Но вторая -то половина остаётся!
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6 час.

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