Цели и задачи украинской бойни

Natalija Osminina

Автор сделал расклад ТИПОВОЙ, но для нынешней Третьей Мировой СОВСЕМ не подходящий. Мы сейчас находимся в такой ситуации, в которой не находились никогда. Во-первых, противник России -Украина, является марионеткой, контрагентом Коллективного Запада -мир с такими крупными прокси-войнами еще не сталкивался. Во-вторых, главный враг России - США и КоЗА являются отмирающей цивилизацией, авторитет которой падает в мире ежечасно. В-третьих, правящие элиты Запада распались на отдельные кланы. И в четвертых, мир впервые живет в мыльных пузыях, готовых лопнуть в любой момент. Воевать Западу нечем, некем и не на что. Проблем у него становится все больше: у США-выборы и как их исход-гражданская война, у ЕС - падение экономики, выборы и распад. В остальном, да, Украина будет воевать до последнего украинца и украинки, пока США не подпишут с Россией мир. И это США сделают раньше, чем закончатся украинцы. Потому что украинцам еще предстоит воевать друг с другом в Гражданской войне. В ней они и будут выздоравливать.