Со вздохом витязь вкруг себя Взирает грустными очами. «О поле, поле, кто тебя Усеял мёртвыми костями?» А.
Цели и задачи украинской бойни
Комментарии
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Natalija Osminina
Автор сделал расклад ТИПОВОЙ, но для нынешней Третьей Мировой СОВСЕМ не подходящий. Мы сейчас находимся в такой ситуации, в которой не находились никогда. Во-первых, противник России -Украина, является марионеткой, контрагентом Коллективного Запада -мир с такими крупными прокси-войнами еще не сталкивался. Во-вторых, главный враг России - США и КоЗА являются отмирающей цивилизацией, авторитет которой падает в мире ежечасно. В-третьих, правящие элиты Запада распались на отдельные кланы. И в четвертых, мир впервые живет в мыльных пузыях, готовых лопнуть в любой момент. Воевать Западу нечем, некем и не на что. Проблем у него становится все больше: у США-выборы и как их исход-гражданская война, у ЕС - падение экономики, выборы и распад. В остальном, да, Украина будет воевать до последнего украинца и украинки, пока США не подпишут с Россией мир. И это США сделают раньше, чем закончатся украинцы. Потому что украинцам еще предстоит воевать друг с другом в Гражданской войне. В ней они и будут выздоравливать.
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10 час.
М
Мария
Боюсь, что выздоровление украинцев невозможно. Они не курабельны. Сужу по моим родственникам в Киеве. Русские люди, купили автомат Калашникова, чтобы отстреливаться от москалей в случае их прихода. Хотя, учёные, занимающиеся нейролингвистическим программированием, утверждают, что курабельных 50% всё же, их удаётся раззомбировать. Но вторая -то половина остаётся!
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6 час.
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