Депутатов смущают Конченбург и Вагина. А Горелово, Неелово, Неурожайка — ничуть Сергей Аксенов Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Махачев VS Волкановски Депутаты от партии «Новые люди» озаботились переименованием неблагозвучных названий населенных пунктов.
У «Новых людей» чешутся руки при слове Мошонки
Комментарии
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v
viach
Дума не делом занимается, а бездельем! Россию тихой сапой оккупируют мигранты, предатели из т.н. бомонда нагло зарабатывают на нас, лезут назад в Россию за новыми порциями мани-мани, для сладкой жизни и рекламы ненаказуемых предательств, у людей з/плата столь низкая, что сладости купить не на что (в г.Кургане судили женщину за кражу в 5-чке горсти конфет и шоколадки), пенсионерам на лекарства не хватает денег, лекарства вряд ли обоснованно дорожают... Т.е. в Думе серьёзной, нужной стране работы невпроворот, а депутаты обсуждают неблагозвучные, но привычно существующие названия деревень! Интересно, когда эти супероплачиваемые работнички дело поставят впереди безделья?!
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1 час.
Елена Короткова
Может лучше отменить этих странных "Новых людей"? Похоже им заняться нечем, кроме подобных инициатив.
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1 час.
Сергей Ников
Статья выдуманная. Примерно: как собор принадлежит украине, потому что ИсааКИЕВский.
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1 час.
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