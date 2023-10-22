У «Новых людей» чешутся руки при слове Мошонки

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viach

Дума не делом занимается, а бездельем! Россию тихой сапой оккупируют мигранты, предатели из т.н. бомонда нагло зарабатывают на нас, лезут назад в Россию за новыми порциями мани-мани, для сладкой жизни и рекламы ненаказуемых предательств, у людей з/плата столь низкая, что сладости купить не на что (в г.Кургане судили женщину за кражу в 5-чке горсти конфет и шоколадки), пенсионерам на лекарства не хватает денег, лекарства вряд ли обоснованно дорожают... Т.е. в Думе серьёзной, нужной стране работы невпроворот, а депутаты обсуждают неблагозвучные, но привычно существующие названия деревень! Интересно, когда эти супероплачиваемые работнички дело поставят впереди безделья?!