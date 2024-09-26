Опасный шиномонтаж: 3 ошибки, которые допускают при каждой сезонной переобувке

Шиномонтаж, фото: njcar.ru Скоро наступит время, когда автолюбители начнут массово менять резину. В условиях огромного потока клиентов качество работы шиномонтажных мастерских может значительно пострадать, и нередко “специалисты” совершают серьезные ошибки.