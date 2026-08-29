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"Зенит" обыграл со счетом 1:0 с "Факелом" в матче РПЛ

"Зенит" обыграл со счетом 1:0 с "Факелом" в матче РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел».Встреча, которая прошла в Воронеже, завершилась со счетом 1:0.

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