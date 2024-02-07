Ижевск. Удмуртия. Школьники Удмуртии определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ-2024. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки республики, всего в этом году в регионе заявление на сдачу ЕГЭ и ГВЭ-11 подали более 5 400 человек.