Расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные районы и пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении спецоперации.
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