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Царьград

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Московская компания "Востряково-2" увеличила выпуск на 25%

Московская компания "Востряково-2" увеличила выпуск на 25%

Компания "Востряково-2" в Москве увеличила годовые мощности колбас до 8,728 тыс. тонн, на 25% благодаря поддержке Московского фонда.

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