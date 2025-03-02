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Между США и Британией развернулась подковёрная борьба за Украину

Между США и Британией развернулась подковёрная борьба за Украину

Истинная причина провала переговоров Зеленского в США кроется в том, что между американцами и британцами развернулась подковерная борьба за контроль над полезными ископаемыми и портами Украины.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Чушь! Прихлопнут бритов, как назойливую муху!
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22 час.
Svetlana Kuzmina
То-то, Карлуша III так настойчиво заманивает Трампа в свои чертоги - будет охмурять, чтобы США отдали Украину Британии.
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22 час.
Сергей Oблезов
Трамп не дурак скинул бесполезный балласт. Глупые англичане толкая хохлов обратно в топку, дают право для России все довести до логического финала и оставить Англию с носом, забрав все территории со всеми металлами. Трамп больше не станет крышевать Европу, он будет наблюдать, как Россия будет принуждать Европу к миру!
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19 час.
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