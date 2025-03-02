Сергей Oблезов

Трамп не дурак скинул бесполезный балласт. Глупые англичане толкая хохлов обратно в топку, дают право для России все довести до логического финала и оставить Англию с носом, забрав все территории со всеми металлами. Трамп больше не станет крышевать Европу, он будет наблюдать, как Россия будет принуждать Европу к миру!