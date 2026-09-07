Жозе Моуринью возвращается в Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом»!Жозе Моуринью возвращается в Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом»! И возвращается одним из главных претендентов на победу.
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