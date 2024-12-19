Власти ФРГ в 2024-м одобрили поставки оружия Украине на сумму около €8,1 млрд

Власти Германии в 2024 году одобрили поставки вооружений Украине на сумму около €8,1 млрд. Об этом информирует ТАСС, который сослался на предварительные данные, опубликованные министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии