В ЦАХАЛ заявили о готовности к любому сценарию в противостоянии с "Хезболла"

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Израильская сторона предпочла бы избежать глобальной войны на Ближнем Востоке, но ливанское шиитское движение "Хезболла" ведет Ливан и ближневосточный регион к дальнейшей эскалации, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к любому сценарию.
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