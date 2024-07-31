В ЦАХАЛ заявили о готовности к любому сценарию в противостоянии с "Хезболла"

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Израильская сторона предпочла бы избежать глобальной войны на Ближнем Востоке, но ливанское шиитское движение "Хезболла" ведет Ливан и ближневосточный регион к дальнейшей эскалации, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к любому сценарию.