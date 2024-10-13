💭 Ученым удалось установить связь между сновидениями двух людей! 🌐 Связь во снах стала реальностью! Калифорнийский стартап REMspace совершил настоящий прорыв в области осознанных сновидений.
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💭 Ученым удалось установить связь между сновидениями двух людей! 🌐 Связь во снах стала реальностью! Калифорнийский стартап REMspace совершил настоящий прорыв в области осознанных сновидений.